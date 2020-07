“Ribery è ancora un campione da grandi palcoscenici, non si capisce perché abbia accettato di giocare nella Fiorentina”

Ieri contro il Torino Franck Ribery è stato ancora una volta protagonista. Come suo solito ha dispensato giocate sublimi, oltre a fornire gli assist per i due gol della Fiorentina. Su questo aspetto sono tutti d’accordo, ma c’è anche qualcuno che ha descritto la prova del francese in un modo particolare. Denigrando, di fatto, il resto della sua squadra. Ecco cosa scrive il giornalista Alberto Polverosi su calciomercato.com: “Su tutti ancora una volta un ragazzino di 37 anni, capace di giocare l’ottava partita di fila da titolare spezzando per gli altri il suo genio calcistico: Franck Ribery. Due assist per i due gol viola in mezzo a 80 minuti da applausi. Dentro Fiorentina-Torino non c’era un solo giocatore che potesse avvicinarsi alla sua classe. Ribery ha tutto e in certi momenti non si capisce perché abbia accettato di giocare al Franchi. E’ ancora un campione da grandi stadi, un fenomeno da Champions“.

