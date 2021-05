Ribery e Gattuso: Quando tre indizi fanno una prova. Si delinea un nuovo ruolo nella Fiorentina per il francese

Franck Ribery e Gennaro Gattuso. C’è la stima reciproca dell’uno verso l’altro. I due si sono anche sentiti. E in più ci sono anche le parole pronunciate dall’attaccante della Fiorentina nella serata della ‘Partita del Cuore’: “Gattuso è un grande allenatore dopo essere stato un grande campione. Io rimanere? Amo l’Italia e giocare in Italia, vediamo di trovare una soluzione per continuare a Firenze”.

Tre indizi dunque che per il Corriere dello Sport-Stadio fanno una prova: quella della possibile permanenza in viola del giocatore francese. Un’idea chiara in testa: allungare il contratto (che scade tra un mese esatto su base biennale sottoscritta nell’estate 2019) di una stagione per delineare così il nuovo ruolo di Ribery dentro la nuova Fiorentina, quello di mister, o se vogliamo di allenatore aggiunto.

I giorni decisivi sono quelli che arriveranno per l’incontro con i dirigenti, utile a dare forma al rinnovo di contratto, ovviamente riveduto al ribasso sotto l’aspetto economico.