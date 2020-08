Ribery e i suoi “fratelli”: un altro punto di riferimento sì ma a patto che…

A Franck Ribery piace molto rivolgersi ai compagni di squadra con l’appellativo di “frero”, fratello in francese. E alcuni dei suoi “frères” (fratelli) del passato potrebbe far comodo alla Fiorentina della prossima stagione: i nomi dei due Mario ex Bayern (Mandzukic e Gotze) non sono casuali probabilmente ma su entrambi vanno fatte delle valutazioni attente. Il giocatore di esperienza e dalla carriera illustre può far sognare un po’ ogni piazza, a patto che sia ancora in grado di dare il suo contributo e trasmettere i valori che lo hanno reso campione. Questo è quanto offerto da Ribery alla realtà viola fin qui, con un rendimento diverso da quello in maglia Bayern ma anche con un trasporto emotivo del tutto opposto rispetto ad esempio a quello di Gomez. Alla Fiorentina un altro punto di riferimento di grande calibro nello spogliatoio farebbe comodo quindi ma a condizione che faccia seguito anche un contributo importante sul campo.

