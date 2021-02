Ribery e il suo fascino sul mercato. La Fiorentina non ha ancora tirato la linea

Al di là dell’età e degli acciacchi, l’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, continua ad avere il proprio fascino. Il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli, ha ammesso che “è uno dei sogni per il prossimo mercato” del club brianzolo. Potrebbe essere un colpo in ottica Serie A per il club di proprietà di Silvio Berlusconi.

La Fiorentina ancora non ha tirato una linea nei confronti di questo giocatore, nel senso che non ha deciso se lasciar perdere oppure se rilanciare con una nuova offerta contrattuale.