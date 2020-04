Ribery è in Germania ma non perde tempo. Il francese vuole bruciare le tappe

Franck Ribery prova a bruciare i tempi. E intanto, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, dalla Germania dove sta trascorrendo queste ore col resto della sua famiglia, lavora sulla parte atletica, per farsi trovare pronto non appena potrà essere nuovamente schiacciato il tasto “play” alla stagione. Fa pure gli straordinari, perché oltre alla tabella di marcia preparata dai fisioterapisti dello staff della Fiorentina, c’è anche l’impegno con gli amici del team Blankenburgs, che nel rispetto delle restrizioni sanitarie, oltre all’aspetto fisico, non trascurano nemmeno quello emotivo.