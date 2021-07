Ribery e la pazza idea Sampdoria. Ma c’è un ostacolo non di poco conto da superare…

Franck Ribéry è poco più di un sogno di inizio estate per la Sampdoria. Una pazza idea visto che il campione francese – ora senza contratto dopo le due stagioni a Firenze – potrebbe scegliere di proseguire di buon grado l’esperienza in Italia. Le condizioni però sono chiare: se l’attaccante accetterà un ingaggio di 1 milione più bonus allora l’operazione potrebbe rivelarsi possibile, viceversa resterà solo una suggestione estiva. Ribéry – 38 anni e una carriera ai massimi livelli alle spalle – negli ultimi due anni alla Fiorentina ha guadagnato 4 milioni a stagione. Solo un sostanzioso taglio allo stipendio dunque, e al netto di possibili concorrenti (il giocatore è stato proposto a Lazio e Monza), potrebbe far vestire la maglia blucerchiata all’ex Bayern. A riportarlo è Tuttosport.