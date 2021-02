Ribery e la sua tabella personalizzata con vista (incerta) su Udine. E a Monza continuano a sognarlo

Sono giorni (e mesi) decisivi per il futuro di Franck Ribery, che cerca disperatamente il recupero per non saltare la quarta partita di fila, con una scadenza di contratto in vista al 30 giugno. Il fuoriclasse della Fiorentina ha seguito anche ieri una tabella personalizzata, fatta di terapie per gestire il fastidio muscolare, senza dunque unirsi ancora al gruppo, che comunque ha fatto solo scarico dopo il match con lo Spezia. L’obiettivo anche questa settimana è quello di tornare in campo, stavolta a Udine, ma il rientro non è ancora certo e verrà deciso dunque più a ridosso della partita. Un po’ come il rinnovo o meno, con il Monza che nel frattempo continua a sognarlo, in caso di promozione in Serie A: a decidere però saranno Ribery e la Fiorentina.

0 0 vote Article Rating