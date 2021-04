Ribery e la svolta con la Juventus: Il cambiamento del francese dopo la sostituzione

Cinque motivi in più per poter credere nella salvezza della Fiorentina. E’ questo uno spunto che offre stamani La Nazione.

In particolare vogliamo soffermarci su uno, su quello che riguarda il miglior giocatore, a livello tecnico, di questa squadra: Franck Ribery.

Il francese, si legge, è finalmente più coinvolto e negli atteggiamenti ricorda il giocatore arrivato per far crescere in tutti i sensi la Fiorentina. Anche dopo la sostituzione, e si parla della partita di domenica scorsa contro la Juventus, è rimasto in panchina per incitare e consigliare i compagni; nessuno più di FR7 può aiutare il gruppo a superare i momenti difficili.