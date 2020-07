Ribery e l’occasione per la vendetta, a pochi passi dal suo “giustiziere”

Se la Fiorentina si trova in queste condizioni di morale e classifica una fetta della colpa è anche di Panagiotis Tachtsidis e del suo maledetto intervento a gamba tesa su Franck Ribery, nella gara d’andata. Il francese ci rimise la caviglia e la squadra viola lo perse per 3 mesi mentre nell’occasione il sig. Piccinini non fischiò neanche fallo al greco. Stasera FR7 avrà la sua occasione di rivalsa sportiva e Tachtsidis sarà lì a pochi metri da lui: vendicarsi battendo il suo Lecce, inguaiandolo in classifica e dando respiro alla Fiorentina, non sarebbe male.

