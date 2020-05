Ribery in viaggio verso Firenze FOTO

Mentre la Fiorentina ha cominciato i test medici ai giocatori che non sono risultati positivi al Coronavirus, Franck Ribery si appresta a tornare a Firenze. Il campione francese, che è l’unico giocatore viola che ha trascorso la quarantena all’estero (Monaco di Baviera, ndr), ha postato un Instagram Story in cui si è vede che è pronto al decollo direzione Italia. L’ex Bayern atterrerà nel capoluogo fiorentino nel pomeriggio e nelle prossime ore si sottoporrà sia al test sierologico che al tampone per verificare se è positivo o meno al Covid-19. Ecco la foto pubblicata da Ribery: