Ribery: “E’ stata una prima stagione lunga e difficile ma abbiamo ricevuto un supporto incredibile. Continueremo a dare tutto per Firenze”

Un commento alla sua prima stagione con la maglia della Fiorentina arriva da parte di Franck Ribery, tramite il suo profilo Instagram: “E’ stata una prima stagione lunga e difficile. Abbiamo avuto alti e bassi ma abbiamo combattuto insieme fino all’ultima partita. 💪🏼 Dal mio primo giorno qui a Firenze il vostro supporto alla squadra e a me è stato incredibile. 🙌🏼 Noi continueremo a dare tutto per questo club, per la città e per voi. Grazie a voi tifosi. Grazie a tutto il popolo Viola. Grazie a tutti per questa mia prima stagione qui”.

