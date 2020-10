Ribery e un doppio problema fisico: si va verso una presenza “di facciata”. E Callejon è poco oltre metà… forma

Non solo la caviglia, a quanto pare i problemi di Franck Ribery sono anche di natura muscolare, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: per questo la sua convocazione è sì una notizia incoraggiante ma che non dovrebbe cambiare la sostanza, ovvero l’impiego del francese. La sua presenza infatti dovrebbe limitarsi alla panchina, anche se poi molto verrà valutato in mattinata in una sorta di ultimo provino. Più probabile infatti che FR7 torni domenica prossima in casa della Roma e che oggi venga sostituito da Callejon, in una insolita posizione da seconda punta. Anche lo spagnolo però non è al top, sta crescendo ma a quanto trapela sembra essere intorno al 60% della condizione, poco oltre metà insomma, in un percorso per vederlo al top che sarà ancora un po’ lungo.

