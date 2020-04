Ribery e un endorcement neanche tanto velato per Giroud. E se la Fiorentina volesse…

A tenere banco in queste settimane di calcio non giocato è senza dubbio il calciomercato. La Fiorentina è stata tra le squadre di Serie A più attive nella precedente finestra di mercato, ma nonostante questo il reparto offensivo viola risulta essere, ancora oggi, un forte punto interrogativo. A gennaio Pradè ha regalato a mister Iachini due nuove frecce per il suo arco: Cutrone e Kouame. Tuttavia tra la società e i tifosi serpeggia una sensazione di vuoto, di incompiuto, come se si avesse la convinzione che la Fiorentina della prossima stagione non sia già fatta, ma che debba ancora mutare le sue sembianze. Aspettativa lecita quella dei tifosi che, alle porte di aprile, sognano il grande colpo di Rocco Commisso.

Il presidente viola, la scorsa estate, riuscì a portare a Firenze Franck Ribery, giocatore di caratura internazionale in scadenza con il Bayern Monaco. E allora perché non riprovare un’operazione del genere? Quali sono i calciatori in scadenza a giugno da non farsi scappare? Quest’anno al discount delle big d’Europa (si fa per dire), le offerte sono tante, e qualcuna potrebbe far al caso del club dell’italoamericano. Su tutti facciamo il nome di Olivier Giroud. Il francese è stato vicinissimo a lasciare il Chelsea già a gennaio, quando sembrava ad un passo dall’Inter di Conte. Il tecnico leccese lo conosce dai tempi di Londra e la stima tra i due è reciproca. Sull’attaccante 33enne però a gennaio si era fatta avanti anche la Lazio, e probabilmente Lotito riproverà l’affondo decisivo anche quest’estate, per portare il campione del mondo alla corte di Inzaghi.

Apparentemente difficile dunque per la Fiorentina inserirsi in trattativa tra le due big italiane che, a differenza dei viola, l’anno prossimo potranno garantire al francese la vetrina della Champions League. Tuttavia due fattori potrebbero invertire la rotta. Il primo è frutto di una considerazione: Giroud alla Fiorentina avrebbe garantito un posto da titolare, visto che il parco attaccanti viola è ancora troppo acerbo e necessita senza ombra di dubbio di un profilo come quello dell’attaccante del Chelsea. Nell’Inter, già a gennaio, aveva accettato il ruolo di vice Lukaku, mentre nella Lazio Immobile non sembra intenzionato a lasciargli il palcoscenico tutto per sé. Convivere con questi due bomber del nostro campionato è un’opzione più che verosimile, ma è altrettanto vero che alla Fiorentina Giroud reciterebbe un ruolo di maggiore centralità, sposando un progetto ambizioso.

Inoltre, a facilitare l’operazione potrebbe essere Ribery. I due connazionali si sono passati il testimone nella Francia di Deschamps e ‘Scarface’ in una vecchia intervista parlava così dell’attaccante di Chambery: “Olivier fa molto bene il suo lavoro, è un grande attaccante, con una buona capacità di tiro ed un bel piede. Sono convinto che possa giocare in un grande club”. Queste le parole di Ribery nel 2012, quando Giroud era solo una giovane promessa del Montpellier e il suo nome veniva accostato a quello del club bavarese. Oggi il campione del mondo vanta un curriculum di tutto rispetto, e le parole del 7 viola risuonano come una profezia. Giroud alla Fiorentina? Chissà. Lo scoglio ingaggio (circa 5.5 milioni) c’è, ma sognare di questi tempi è lecito. Commisso provaci.