Ribery e un rapporto complicato con Ancelotti. Ma l’allenatore nega: “Non mi sono mai scontrato con lui, volevo solo…”

Franck Ribery e Carlo Ancelotti un rapporto che non è mai decollato. Si parla ancora di quando l’attuale campione della Fiorentina giocava nelle fila del Bayern di Monaco. Il francese in più di un’occasione aveva mostrato chiaramente e in più occasioni il suo malcontento per le scelte tecniche. La sua rabbia divampò dopo una sostituzione in una partita di Champions League contro l’Anderlecht e venne fuori anche nei quarti di finale della stessa competizione contro il Real Madrid. “Se non sei contento, lasciami fuori” gridò Ribery.

Eppure Ancelotti, che è ritornato sulla vicenda, ha provato a negare il fatto che non scorresse buon sangue tra i due: “Tutto quello che è stato detto su quanto accaduto al Bayern, o al Napoli, non è vero – ha detto a France Football – Non mi sono scontrato con Ribéry, Robben o Hummels. La mia intenzione era di fare rotazioni, gettare altro sangue fresco in campo. Questo è tutto”.