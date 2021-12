Ribery e un ritorno a Firenze da applausi. Il mancato accordo con la Fiorentina nonostante lui…

La storia è nota: Franck Ribery ha sperato fino all’ultimo momento di poter rinnovare il proprio accordo con la Fiorentina, almeno per un’altra stagione. I fatti però ci hanno detto che alla fine non c’è stato spazio per un accordo, perché la società ha fatto un altro tipo di valutazioni.

Ora le ‘roi’ sta per tornare a Firenze sì, ma da avversario, con la sua Salernitana. Sarà sicuramente questo uno dei motivi principali che vivremo nel match di sabato prossimo.

Ribery sarà sicuramente accolto dagli applausi dei tifosi viola che hanno visto in lui una persona generosa, che ha dato tutto per la maglia, anche se non ha potuto esprimersi al meglio per molto tempo, a causa degli infortuni che ha avuto. Però occhio in campo, perché a dispetto di tutto e tutti, soprattutto dei suoi quasi 40 anni, resta sempre il pericolo pubblico numero uno.