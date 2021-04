Ribery e una “nuova” libertà. Il francese sarà ancora il fulcro del gioco viola

Il Corriere dello Sport in edicola stamani focalizza l’attenzione sulle scelte tattiche di Iachini e su Franck Ribery. Continuità nel modulo, ad esempio: 3-5-2 era e 3-5-2 è. Modellato, smussato, ritoccato, grazie anche agli interpreti chiamati a metterlo in pratica in campo. Con tutte le possibili variazioni, favorite dalla capacità di alcuni calciatori di muoversi in più zone, e qui torna in ballo la figura chiave di Ribery. Il francese può essere attaccante aggiunto, ma anche centrocampista aggiunto, quindi avrà libertà di muoversi in ampiezza e profondità nei trenta-quaranta metri finali, così da aumentare sia l’incisività dell’azione che le opzioni nella sua costruzione. Il punto di appoggio, per l’ex Bayern e per gli altri, sarà ovviamente Vlahovic: al centravanti serbo toccherà in primis il compito di finalizzare, e i 12 gol all’attivo dimostrano che ormai ha le spalle larghe per prendersene la responsabilità.