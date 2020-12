Ribery e una scelta sul rinnovo con la Fiorentina che non riguarderà solo il campo

Ancora pochi giorni e sarà di nuovo calciomercato. Tra chi viene, chi va e chi è sicuro di rimanere. Tra questi ultimi c’è sicuramente Franck Ribery, ormai pilastro della squadra gigliata che nelle ultime apparizioni è tornato a mostrare tutta la sua classe trascinando la squadra di Prandelli. Il suo contratto però scade la prossima estate e il suo futuro, a 37 anni compiuti, è ancora tutto da scrivere. Di appendere gli scarpini al chiodo ancora non se ne parla, visto che il fisico risponde bene e sul campo ha dimostrato poter fare ancora la differenza. E se solo qualche settimana fa il rinnovo con la Fiorentina, durante il periodo nero vissuto dalla squadra, il rinnovo del campione francese con la società viola sembrava lontanissimo, ora le possibilità sembrano esserci.

C’è un però: la sua famiglia vive ancora a Monaco di Baviera, con il piccolo figlio Seif che gioca nelle giovanili del Bayern seguendo le orme del padre. Quando ce n’è la possibilità Ribery non perde tempo per volare in Germania da sua moglie e i suoi figli, come fatto subito dopo la partita contro la Juventus per trascorrere con loro le vacanze di Natale. La decisione del calciatore francese non riguarderà dunque soltanto il calcio giocato, ma anche la lontananza della sua amata famiglia. La Fiorentina però farà di tutto pur di non perdere quello che ormai è diventato il suo leader.