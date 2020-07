Ribery e un’altra “sponsorizzazione” per un attaccante top

Commisso riflette sul lavoro di Iachini: tanti i nomi accostati ai viola, da Spalletti a Juric, da Giampaolo a Di Francesco, da De Rossi a Emery fino a Jardim, ma la conferma del tecnico marchigiano non appare più così impossibile. Nel frattempo, come evidenzia Tuttosport, si intensificano le manovre per blindare fino al 2023 Terracciano grande protagonista a San Siro (Ribery ha battezzato il portiere “Saracinesca”) e in Inghilterra accostano i viola all’attaccante Giroud in uscita dal Chelsea: pure in tal caso RF7 potrebbe rivelarsi un utile passpartout.

