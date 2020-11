Ribery e un’astinenza da cinque mesi: la Fiorentina ha bisogno della sua super star

Tra qualche infortunio, una piccola sosta, e una serie di prestazioni non proprio al top, alla Fiorentina il gol di Franck Ribery manca da quasi cinque mesi, da quel 27 giugno quando all’Olimpico fece secca tutta la difesa della Lazio, prima di battere Strakosha. Uno dei punti massimi toccati dal francese dal momento del suo arrivo a Firenze: dopo un anno abbondante possiamo dire che la sua storia non è stata propriamente serena, con mille ostacoli sul percorso anche nella passata stagione. Dal momento della ripartenza però, alla Fiorentina il vero Ribery è un po’ mancato e anche lui è stato un po’ travolto dalla tristezza tecnico-tattica dell’ultimo periodo. Stasera ci sarà ancora lui a trascinare l’attacco viola, da capitano vista l’assenza di Pezzella, e con l’esigenza di tornare decisivo, cosa che come detto manca da troppo tempo.

