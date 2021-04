Ribery e un’unica ipotesi per far proseguire il matrimonio fiorentino…

Tra grandi giocate e infortuni vari, potrebbe terminare a giugno il matrimonio tra la Fiorentina e Ribery. Come ricorda Calciomercato.com, il contratto del francese è in scadenza a giugno, ma prima di parlare del suo futuro c’è una salvezza da conquistare. In caso di salvezza, l’idea della società è quella di proporgli un prolungamento abbassando l’ingaggio attuale da 4 milioni a stagione.