Ribery fa di tutto dentro e fuori dal campo: da cucitore del gioco al vice-Iachini

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il fuoriclasse della Fiorentina Franck Ribery viene esaltato per il suo contributo nella gara vinta contro la Lazio. Il giocatore francese ha fatto tutto per i compagni, e nel primo tempo c’è il suo zampino sulle principali occasioni create dalla Fiorentina, tranne che sul gol. Ha poi attirato gli avversari su di sé, aprendo la strada agli altri . E in panchina va a calmare pure mister Iachini. Cuce centrocampo e attacco con la sua classe. C’è in tutte le azioni più importanti. Quando esce, fa il vice Iachini. Una prova di sostanza e a tutto tondo per l’esperto attaccante viola.