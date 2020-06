Ribery fa il bis: Il centro sportivo della Fiorentina apre presto per lui

Ormai è diventata una piacevole abitudine per Franck Ribery: parliamo del fatto di entrare presto all’interno del centro sportivo della Fiorentina per fare lavoro di attivazione. Anche stamani il campione francese ha varcato il cancello del centro poco prima delle 7 e si è ritrovato da solo a fare cyclette, guardando il terreno di gioco.

Insomma Ribery freme, non vede l’ora di ritornare in campo e tra non molti giorni il suo desiderio diventerà realtà. Tutto questo a distanza di quasi sette mesi dal suo infortunio alla caviglia, patito contro il Lecce.