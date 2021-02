Ribery finalmente è pronto, ma c’è sempre Eysseric che può ancora spuntarla

La qualità da dare all’attacco della Fiorentina e il supporto necessario a Vlahovic è in ogni caso ‘Made in France’. Con tutta probabilità sarà infatti Franck Ribery ad avere questo compito e la squadra viola con lui è in mani sicure. Ma secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport-Stadio c’è anche una piccola possibilità che il fuoriclasse francese non possa essere della partita fin dal primo minuto. Se Prandelli in extremis dovesse avere un “ripensamento” affiderà una maglia da titolare al connazionale Eysseric. Quest’ultimo contro lo Spezia ha segnato ed è stato autore di grandi giocate.

Questa riflessione nasce dal fatto che Ribery è appena rientrato dall’infortunio all’adduttore e le valutazioni saranno fatte anche a ridosso del fischio d’inizio. Giocherà quindi se va tutto come deve andare per almeno un’ora. Altrimenti ci sarà Eysseric se lo staff viola decidesse di spostare il rientro del numero 7 viola nella gara contro la Roma per il turno infrasettimanale di mercoledì.