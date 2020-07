Ribery: “Fiorentina, servono tre grandi calciatori per toglierci soddisfazioni. Mandzukic è un campione, bisogna vedere…”

Un salto di qualità. E’ quello di cui ha bisogno la Fiorentina per ambire a posizioni più importanti in campionato: “Penso che già in questa stagione avremmo potuto fare un po’ di più – a parlare è l’attaccante Franck Ribery, intervistato da La Gazzetta dello Sport – È evidente che al momento non siamo a livello delle big, ma con due o tre grandi calciatori e la crescita dei nostri giovani credo che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni molto presto”. Intanto si parla di un interessamento della Fiorentina per il suo vecchio compagno Mandzukic: “Mario è un grande campione. Bisogna vedere cosa vuole per se stesso in questa fase della sua carriera”.

Su Commisso spiega: “Rocco e la sua famiglia sono bravissime persone, Rocco ha grande carisma e un entusiasmo trascinante. È un riferimento importantissimo per tutti noi. Ci sentiamo spesso prima e dopo le partite, è sempre molto vicino”.