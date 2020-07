Ribery-Firenze: pace fatta ma per la casa la palla passa a Wahiba

Passata la paura, tornato il sereno. I rapporti tra Franck Ribery e la città di Firenze per la verità non sono mai stati messi in dubbio ma l’episodio del furto subito nella sua villa sulle colline di Bagno a Ripoli ha inquietato il fenomeno della Fiorentina e la sua famiglia. Niente volontà di lasciare, anzi, come riporta La Nazione si è ritrovato l’idillio classico di questi suoi mesi in maglia viola. E’ molto probabile però che il francese decida di cambiare casa, spostandosi un po’ più verso la città, in zona centro storico magari: in tal senso molto, o tutto, dipenderà dalla moglie Wahiba, per il momento ancora a Monaco di Baviera. In ogni caso si deciderà per la soluzione che rasserenerà di più la famiglia Ribery.

0 0 vote Article Rating