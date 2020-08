Ribery: “Flick sei una persona eccezionale e un grande allenatore. Meriti tutto questo”

Grandi parole e grande gioia per Franck Ribery. Il fuoriclasse della Fiorentina ha festeggiato la vittoria in Champions League della sua vecchia squadra, il Bayern Monaco, spendendo grandi complimenti al condottiero Hansi Flick, che ha cambiato le sorti della formazione bavarese in questa stagione: “Ancora un triplete! Complimenti ragazzi, che stagione! Super Bayern!!! Flick Te lo meriti, hai fatto un lavoro fantastico. Sei una persona eccezionale, sei un grande allenatore. Che risultato!”.

0 0 vote Article Rating