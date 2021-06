Ribery ha convinto Gattuso: Un altro anno alla Fiorentina per il francese

Franck Ribery rimarrà alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, l’ex Bayern ha convinto Gattuso, che ha visto in lui il fuoco negli occhi e il giusto atteggiamento.

Un contratto di un anno per il francese, con Pradè che è già al lavoro per buttarlo giù, e un ruolo part time in campo ma da leader nello spogliatoio per lui.

Ovviamente l’ingaggio non sarà quello percepito nel corso delle ultime stagioni, ma non era questo il fatto in discussione, era tutta una questione tra Gattuso e lo stesso Ribery che, evidentemente hanno trovato un punto d’incontro.