Ribery ha deciso: Famiglia ancora lontana da Firenze e resta il dubbio permanenza. La telefonata di Commisso e l’opera iniziata da Pradè

Il campione francese della Fiorentina, Franck Ribery, è ancora profondamente amareggiato per il furto subito. Su La Gazzetta dello Sport si legge che ha deciso che moglie e figli resteranno, per il momento, a Monaco di Baviera. E questo non è un bel segnale pensando al rapporto futuro con la società viola.

Franck ha però molto apprezzato l’affetto che gli hanno dimostrato i dirigenti, lo staff tecnico e tutta la squadra. La cena di lunedì sera gli ha fatto sentire quel calore di cui aveva bisogno.

Commisso lo ha chiamato e con lui non ha espresso il desiderio di andarsene da Firenze, però il dubbio se restare o meno c’è stato fin da subito, quando ha visto la casa devastata. Saranno decisivi i prossimi giorni, con il ds Pradè che cercherà di rasserenare il giocatore e la signora Ribery, una figura chiave nelle scelte della famiglia. Sarà importante anche il messaggio che arriverà da parte dei tifosi viola.