Ribery ha trovato un altro con cui parlare la stessa lingua: la riscossa di Jack Bonaventura

C’è molto di Jack Bonaventura negli ultimi 4 punti della Fiorentina, un gol splendido al Crotone e un assist ieri a Torino. Ma al di là dei colpi da tabellino, c’è un giocatore che è salito clamorosamente di rendimento, che interviene a tratti anche sulle traiettorie dei passaggi avversari e che soprattutto propone giocate fuori dallo scolastico. E’ un po’ quello che mancava (e che in parte manca ancora) alla squadra viola, non è un caso che Ribery improvvisamente si sia trovato a dialogare efficacemente con lui. Come sulla splendida azione del gol di ieri all’Olimpico. Alla Fiorentina serviva e servirà come il pane un calciatore così, a questo punto tra i più preziosi nel gruppo di Prandelli.

