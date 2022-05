Ribery: “Ho dato il massimo alla Fiorentina. La standing ovation a San Siro mi ha toccato, un momento che non posso dimenticare”

L’ex attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, in un’intervista rilasciata a DAZN, ha anche parlato del periodo trascorso a Firenze.

“Ho dato il massimo alla Fiorentina – ha detto Ribery – In Italia ho conosciuto Firenze per due anni e anche il sud. Mi piace molto lo spirito italiano”.

Indimenticabile per lui la partita vinta dai viola a San Siro per 3-1 contro il Milan. Quando è uscito dal campo in quel match, lo stadio gli ha tributato una standing ovation: “E’ stato bello. San Siro ha conosciuto tanti grandi campioni in passato. Mi ha toccato, mi ha fatto piacere, un momento che non posso dimenticare”.