Ribery: “I momenti migliori della mia carriera li ho vissuti in Bundesliga, ma è ancora troppo presto per parlare del mio futuro. Ad oggi la mia priorità è la Fiorentina”

Come riportato da ANSA, Franck Ribéry ha parlato del suo futuro ai canali tedeschi di Sky. Queste le sue parole: “I momenti migliori della mia carriera calcistica li ho vissuti in Bundesliga, ma è ancora troppo presto per parlare del mio futuro. Ad oggi la mia priorità è la Fiorentina”.

Il contratto con il club viola dell’attaccante francese che in aprile compirà 38 anni scadrà al termine di questa stagione, ma adesso lui come ha voluto ribadire è concentrato unicamente sulla squadra attuale impegnata nella corsa salvezza. Questo non sta comunque frenando le voci che lo riguardano: il nome di Ribéry, un gol e sei assist in questa stagione, è da tempo accostato al Monza dove milita l’amico Boateng anche se molti non escludono un ritorno in Germania dove vive la famiglia.