Ribery: “Il mio 2019, che anno. Dodici mesi pieni di grandi persone ed esperienze”

“Il 2019 che anno. Dodici mesi pieni di grandi persone e grandi esperienze. Grazie per il vostro supporto”. Con questo messaggio, pubblicato sui social, l’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, ha voluto salutare l’anno che ci sta lasciando e che per lui non si è chiuso magnificamente a causa di un infortunio importante rimediato nel match contro il Lecce. Infortunio che lo ha poi costretto ad operarsi ad una caviglia. La riabilitazione è in corso e dovremmo rivedere il giocatore in campo tra qualche settimana.

2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ – che anno! 🙌🏼

12 months full of great people and great experiences. 🙏🏼 Thank you so much for your support! 💜❤️ #fr7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/TMLKi6mcjN — Franck Ribéry (@FranckRibery) December 31, 2019