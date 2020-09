Ribery illumina la Fiorentina: Kouame c’è, attento Dragowski. Bonaventura e una mira da migliorare

Si è conclusa da pochi minuti l’amichevole tra la Fiorentina e la Reggiana al Franchi. La squadra di Iachini ha vinto 5-1 grazie alle doppiette di Ribery e Kouame e al sigillo di Chiesa.

Il grande trascinatore della Viola è Franck Ribery: per il francese una doppietta e tante giocate determinanti, tra cui l’assist a Chiesa per il 2-0 e il passaggio filtrante per lo stesso classe ’97 che ha portato alla rete di Kouame. Positiva anche la prestazione dell’ex Genoa, autore di una doppietta: in vista dell’esordio in Serie A contro il Torino, l’ivoriano pare essersi guadagnato una maglia da titolare a discapito di Cutrone e Vlahovic.

Attento anche Dragowski, che nell’unica vera occasione capitata alla Reggiana si è fatto trovare pronto respingendo il calcio di rigore di Zamparo. Prima da titolare per Giacomo Bonaventura, autore di una prestazione positiva tranne che per la precisione sotto porta. L’ex centrocampista del Milan, infatti, nel corso della ripresa si è divorato due gol davvero clamorosi. Tra luci ed ombre la prova di Lirola, che accompangna sempre l’azione ma perde due palloni che sarebbero potuti costare caro alla Fiorentina.