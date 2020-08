Ribery in pressione su Mandzukic per portarlo a Firenze. Due ostacoli superabili?

I “consigli” alla società e allo stesso Iachini di Franck Ribery fanno sì che l’idea Mandzukic stuzzichi molto la Fiorentina. Ribery (proprio come fu per Toni nei suoi confronti) starebbe facendo a Mandzukic un’ottima pubblicità sulle qualità del progetto della Fiorentina e di sicuro c’è che l’attaccante ha una voglia matta di tornare protagonista del campionato italiano dopo il burrascoso addio alla Juventus. Gli ostacoli? Di sicuro, come scrive La Nazione, potrebbe esserci quello dell’ingaggio visto che proprio per le similitudini con l’affare Ribery anche il target di stipendio da garantire a Mandzukic dovrà essere da top-player. FR7 guadagna 4 milioni a stagione. Ostacolo numero due: la possibile anzi, probabile, concorrenza su uno svincolato di lusso come lui. L’Inter c’è e non è un segreto. Due ostacoli più o meno superabili?

