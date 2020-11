“Ribery inguardabile, ieri camminava in mezzo al campo. Per la Fiorentina è un peso”

La firma del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della sconfitta della Fiorentina contro il Milan.

Queste le sue parole: “Ribery? Inguardabile, ieri camminava in mezzo al campo. In un anno e mezzo in viola non è stato incisivo, dovrebbe essere il fattore in più, ma per il momento è un peso. Il gruppo? Un giocatore deve chiedersi quanto guadagna e dove sono in classifica. Ognuno gioca per conto suo, non c’è la volontà forte di uscirne tutti insieme come dovrebbe fare una squadra. Non è una cosa che si crea allenandosi, è un fattore mentale dei calciatori”.