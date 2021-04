Ribery: “La Champions è il sogno di tutti i bambini, e io ero uno di quelli. Non dobbiamo permettere a nessuno di distruggere il calcio che amiamo”

Dopo la vittoria contro il Verona, il campione della Fiorentina Franck Ribery ha voluto esprimere su Twitter la propria opinione in merito alla SuperLega: “La Champions League mi ha dato tutto. Questo è ciò di cui sono fatti i sogni dei bambini. Io ero uno di loro, niente deve fare in modo che venga distrutto il calcio che amiamo. Non possiamo dimenticare da dove veniamo e per chi giochiamo”.

The Champions League gave me everything. This is what kids’ dreams are made of. I was one of them back in Boulogne-sur-Mer. Never let something destroy the football we love. We cannot forget where we come from and who we play for. 🙏🏼

— Franck Ribéry (@FranckRibery) April 20, 2021