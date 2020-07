Ribery: La Fiorentina al lavoro per ricucire lo strappo. L’intervento di Commisso per tenere il campione

Dal momento della scoperta del furto in casa in poi, sono state ore concitate quelle vissute dal campione della Fiorentina, Franck Ribery. Tornare a casa e trovare questa sgradevole sorpresa, non è stato facile da accettare per l’ex giocatore del Bayern Monaco. Il suo sfogo lo avete potuto leggere. Parole amare quelle utilizzate dal giocatore e parole che sanno di strappo con Firenze e il club viola.

L’allarme è scattato subito all’interno della società che si è mossa per ricucire lo strappo. Sì, perché l’intento resta lo stesso: continuare con Franck in squadra anche la prossima stagione. E allora ecco che tutti si sono mossi per fargli capire che un episodio del genere non può minare la fiducia che c’è e che viene riposta nei suoi confronti.

Uno tra i primi a muoversi con maggiore decisione è stato proprio il presidente, Rocco Commisso, sia pure a distanza (è costretto a rimanere ancora negli Stati Uniti). Del resto Ribery è stato il suo biglietto da visita al momento del suo arrivo alla Fiorentina ed è anche un giocatore e un uomo al quale si sente legato.

Spazio per far rientrare il tutto c’è. Forse basta tornare in campo per far passare i cattivi pensieri. La diplomazia resterà all’opera anche nelle prossime ore. Del resto, checché qualcuno ne dica, Firenze non è certo una città in mano al crimine.