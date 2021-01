Ribery: La Fiorentina tira un sospiro di sollievo

La Fiorentina è stata costretta a rinunciare a Franck Ribery durante il primo tempo della partita di mercoledì contro la Lazio. Il francese, a pochi minuti dalla fine, si è accasciato al suolo chiedendo il cambio per un problema al ginocchio.

Fortunatamente però, come testimoniato dal report medico pubblicato ieri (LEGGI QUI), le condizioni del francese non preoccupano più di tanto. La Fiorentina può quindi tirare un sospiro di sollievo, anche se – come si legge sul Corriere dello Sport – Ribery salterà sicuramente la sfida di domenica contro il Cagliari. L’ex Bayern farà di tutto per recuperare in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì, o al massimo per la partita del 17 contro il Napoli.