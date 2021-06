Ribery: “La mia priorità si chiama Fiorentina. Sono molto felice a Firenze e vorrei continuare a giocare in viola”

Tra i giocatori che sono in scadenza di contratto con la Fiorentina, c’è anche Franck Ribery. L’attaccante però continua a sperare che questo rapporto possa continuare, anche se le indiscrezioni che stanno arrivando nel corso delle ultime ore non sono propriamente positive per lui.

“Come ho sempre detto la priorità è di continuare con la Fiorentina – ha fatto sapere tramite Radio Toscana – anche perché sono molto felice a Firenze, mi piace la città e mi trovo bene con i tifosi viola”. Una semplice frase, comunque molto chiara e soprattutto che mantiene una porta aperta al club di Commisso.