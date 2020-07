Ribery: “La partita con l’Inter? Ho già segnato a San Siro. E fuori casa questa Fiorentina ha fatto buone prestazioni”

Il fuoriclasse della Fiorentina, Franck Ribery, è pronto a lasciare il proprio timbro nel match di stasera: “L’Inter è una squadra fortissima – spiega a La Gazzetta dello Sport – ma noi fuori casa abbiamo fatto buone prestazioni, siamo sereni e possiamo fare una bella partita. Dopo ci sarà la Roma, in questa stagione ho già segnato sia a San Siro che all’Olimpico…”.

Sempre sull’Inter aggiunge: “Ha un organico molto forte, fatto di campioni. Hanno appena iniziato un percorso quindi hanno bisogno di tempo ma sembrano sulla strada giusta. Se Martinez vale i 110 milioni della sua clausola? Parlare di cifre è sempre difficile, di sicuro è un calciatore fortissimo, ma è solo la sua seconda stagione in Europa. Bisogna vedere cosa dirà il mercato ma non so se le cifre del post Covid potranno essere equiparate a quelle precedenti”.