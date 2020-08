Mattinata di test per la Fiorentina, che si è ritrovata pochi giorni fa per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com Franck Ribery, che nella giornata di ieri aveva lavorato in palestra, ha lasciato Firenze in pieno accordo con la società.

Niente di preoccupante per il francese, che deve sbrigare alcune situazioni familiari e sarà di ritorno nel capoluogo fiorentino entro giovedì.