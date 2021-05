Ribery-Lazio, scatta l’operazione rivincita: i precedenti

Da quando indossa la maglia della Fiorentina, Franck Ribery ha affrontato la Lazio per tre volte. E non è mai andata bene, visto che sono arrivate tre sconfitte e tante polemiche. Come la prima volta in cui il francese ha giocato contro i biancocelesti, nell’ottobre del 2019: espulsione a partita finita tra le polemiche per il gol vittoria della squadra di Inzaghi. Nervi tesi, qualche spinta e tre giornate di squalifica che complicarono ulteriormente l’avventura di Montella.

Otto mesi dopo, nel post-lockdown, la magia con cui portò la Fiorentina in vantaggio all’Olimpico: dribbling e destro sul primo palo imparabile per Strakosha. E infine la partita d’andata di questa stagione, vinta 2-1 dalla Lazio e nella quale Ribery è uscito in anticipo nel primo tempo a causa di un problema muscolare. Il francese ha mai vinto con la Lazio? Sì, nel 2005 con la maglia dell’Olympique Marsiglia. Nel Torneo Intertoto finì 3-0 per i transalpini, con gol di FR7.