Ribery: L’ottimismo prende campo. Altrimenti si prepara Kouame

Arrivano notizie confortanti per Franck Ribery. L’attaccante della Fiorentina domenica pomeriggio è uscito dal campo dolorante a causa di una forte botta al ginocchio.

Il peggio per lui sembra essere però già alle spalle, tanto che ieri il giocatore era presente al centro sportivo per allenarsi con i compagni. La speranza della Fiorentina è quella di averlo fin da subito a disposizione per la gara contro la Lazio di sabato sera.

L’ottimismo dunque non manca, altrimenti ci sarebbe da pensare ad un’alternativa che potrebbe essere quella di rilanciare Kouame.