Arrivare presto la mattina ed essere subito scattante. Un indizio chiaro quello offerto dal campione della Fiorentina, Franck Ribery. E’ vero, qualche acciacco c’è ancora, il recupero dall’infortunio c’è stato, ma questo periodo di blocco Covid ha cambiato per tutti le carte in tavola. A maggior ragione per chi non aveva fatto o aveva fatto pochissimi allenamenti veri prima della pausa forzata. Però la voglia di tornare in campo riesce a passare sopra tutto e tutti.

Per questi motivi Ribery verrà maneggiato con cura nei prossimi giorni, ma siamo anche convinti del fatto che, sia pur per uno spezzone di partita, lo rivedremo in campo contro il Brescia. Toccherà ancora a lui dare quello sprint, quel qualcosa in più alla squadra, che invece era mancato in sua assenza. Quel contributo che abbiamo potuto ammirare da settembre fino alla data del maledetto infortunio. L’età c’è e questo è innegabile, ma i piedi e l’estro del fuoriclasse non sono venuti meno. E questo ci consola.