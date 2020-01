Ribery non ha ancora perso le stampelle, il recupero è ancora lontano

Come prosegue il ritorno all’attività di Franck Ribery? Per rivedere in campo il fuoriclasse della Fiorentina, purtroppo, c’è ancora tempo. Il francese ha cominciato a sottoporsi alle terapie di rito dopo l’operazione alla caviglia effettuata lo scorso 14 dicembre, ma continua a girare e a muoversi con le stampelle e ancora è lontano anche dal poter effettuare qualche corsetta in campo.

I tempi di recupero? Se tutto va bene dovrebbe ritornare in campo per la fine di febbraio e l’inizio di marzo, ovvero o in casa contro il Milan o fuoricasa contro l’Udinese. E’ chiaro che la sua assenza sta influenzando e non poco il rendimento stagionale della Fiorentina che nelle partite in cui ha giocato titolare ha perso solamente contro il Verona (con il Lecce è uscito sullo 0-0).

