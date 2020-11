Ribery out per un fastidio muscolare e Ibrahimovic lo imita: a rischio il duello tra i super veterani della Serie A

I problemi fisici di Franck Ribery purtroppo non sono una novità, anche in questa stagione: quello di ieri è il terzo stop per il francese, dopo i fastidi alla caviglia e le noie muscolari dei mesi scorsi. Un risentimento arrivato poco prima dell’intervallo e che lo mette a rischio per la sfida di domenica prossima contro il Milan, in quella stessa sfida dove lo scorso campionato incantò San Siro, uscendo tra gli applausi dei tifosi avversari. Una sorte simile è toccata anche a Ibrahimovic ieri sera al San Paolo: lo svedese però fin qui è stato sempre presente (assenza Covid a parte) ed ha trascinato i suoi con ben 10 gol in 6 partite: anche per lui problema da valutare ma sfida con la Fiorentina potenzialmente a rischio. Quello che dovrebbe essere il duello tra i due grandi veterani della Serie A insomma, è a rischio.

