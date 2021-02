Ribery out? Prandelli ha scelto l’attacco della Fiorentina. Un’esclusione di lusso in mediana

Era da giorni che aleggiava la notizia di un’altra assenza di Franck Ribery e la conferma definitiva è arrivato solo nella giornata di ieri. Al suo posto, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, dovrebbe giocare Kouame: l’ivoriano, assieme a Vlahovic, dovrà cercare di migliorare il trend realizzato personale (un gol in ventidue partite), ma anche quella di tutta la Fiorentina.

A centrocampo tutta lascia pensare che Prandelli abbia deciso di tenere fuori Castrovilli. Conferma per Pulgar in regia, ai suoi lati il rientrante Amrabat e Bonaventura. Il numero 10 della Fiorentina non sta attraversando un momento positivo e un po’ di riposo, con la prospettiva magari di entrare a partita in corsa, non può fargli altro che bene.