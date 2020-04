Ribery preso in giro da una presentatrice tv francese. La storia ora si trasferisce in tribunale

Dopo mesi di assenza forzata, il campione della Fiorentina, Franck Ribery sta per tornare finalmente in campo. Il giocatore aspetta solo il via libera da parte del governo per poter tornare ad essere protagonista.

Nel frattempo però è riuscito a far parlare di sé per una querelle giudiziaria con una presentatrice televisiva francese che corrisponde al nome di Karine Le Marchand. L’avvocato del calciatore viola ha inviato una lettera al personaggio TV per informarlo dell’intenzione del suo assistito di denunciarlo per “insulto pubblico”, dopo la pubblicazione, sui social network di un fotomontaggio che deride la stella transalpina. Lo rivela RMC che è stata in grado di ottenere anche l’avviso formale fatto recapitare al personaggio TV: “Utilizzare tali parole sul signor Franck Ribéry è inaccettabile in quanto tendono a sminuirlo e incoraggiano gli utenti del social network a disprezzarlo”.

Le Marchand in pratica ha preso in giro Ribery in una delle sue Instagram Story ed ha fatto andare su tutte le furie il giocatore che ora è deciso ad andare fino in fondo.

L’approvazione di Frey

Una strada, quella intrapresa dal giocatore transalpino, che trova il consenso da parte di un altro ex viola e suo amico, Sebastien Frey, che ha così commentato la notizia sul nostro profilo Twitter: “Ha fatto bene Franck”.