Ribery protagonista anche fuori dal campo: ora un rapper gli dedica una canzone e lui compare nel videoclip

Ogni volta che scende in campo Franck Ribery ci incanta con le sue giocate di classe. Ma il giocatore della Fiorentina è pronto a mettersi in mostra anche in un altro ruolo. Farà parte infatti del videoclip del brano “Franck” prod. Morea, realizzato dal rapper Rico Mendossa. I due sono amici tanto che già nel 2018 il cantante aveva prodotto un singolo intitolato proprio “Ribery“. Adesso i due sono pronti a lanciarsi in un nuovo progetto, già annunciato sui social dallo stesso Mendossa. La canzone uscirà il 22 luglio in tutti i digital store ma è disponibile già da ora per il pre-save.

0 0 vote Article Rating