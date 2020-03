Ribery, quando il ritorno in campo?

Come annunciato questa mattina dalla Fiorentina, Franck Ribery è tornato ad allenarsi in gruppo. Il francese, out da fine novembre per un brutto infortunio rimediato contro il Lecce, ha svolto il primo allenamento assieme al resto dei compagni di squadra. In dubbio la sua convocazione per la trasferta di Udine: il tecnico viola Iachini potrebbe anche decidere di convocarlo, ma difficilmente lo vedremo entrare a partita in corso. Più facile che possa tornare il prossimo weekend, quando la Fiorentina affronterà al Franchi il Brescia. Nel frattempo Ribery sfrutterà i giorni a sua disposizione per migliorare la sua condizione e farsi trovare pronto all’appuntamento quando Iachini lo ributterà in campo.